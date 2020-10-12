عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته العادية الـ62 برئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالكريم الصبيحة الشراري بحضور الأعضاء.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور، وتم استعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله خميس المخيمر أنه تم مناقشة العديد من المواضيع، واتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات منها:

- أقر المجلس بضرورة إكمال تحسين ورصف امتداد شارع القاهرة حتى يصل إلى شارع حدرج.

- أوصى المجلس بضرورة عمل مخطط تنظيمي للحيز العمراني لقرية الميسري لمنع العشوائيات، وضمان استمرارية الطرق بعروض مناسبة.

-مناقشة القطع الاستثمارية بمخطط الورود وأقر المجلس طرح القطع الاستثمارية كمرحلة أولى.

- مناقشة العديد من طلبات السفلتة الخاصة بالمواطنين، وتم إكمال اللازم باحالتها للبلدية وتحويل الطلبات التي خارج النطاق العمراني إلى إدارة الطرق والنقل بحكم الاختصاص.

- مناقشة الشارع المقترح والرابط شمال الطريق الدولي الذي يمر في مقر المركز الحضاري الذي تحت الإنشاء حتى يصل بالصناعية الجديدة، حيث أقر المجلس سفلتة الشارع كونه يعتبر شريانا رئيسيا يربط الصناعية الجديدة بالمحافظة حتى يصل إلى شارع الوادي.

وأخيراً تم مناقشة التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، وتم إكمال اللازم بشأنها.