تنظم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تحت مظلة جامعة الملك سعود غدا ندوة علمية بعنوان «التكنولوجيا التفاعلية في المجتمع السعودي ورقمنة الأسرة السعودية». وتهدف الندوة العلمية إلى التعرف على المواطنة الرقمية المجتمعية والأمن الرقمي وحماية الأسرة وحقيقة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تواجه الأسرة السعودية، ومناقشة دور القطاعات واستشراف مستقبل تقديم الخدمات من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين المحليين.

وستقدم الندوة من خلال جلساتها عددا من أوراق العمل تحمل عناوين «الأمن السيبراني ودوره في رقمنة الأسرة السعودية، والتحديات التي تواجه رقمنة الأسرة، ودور القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث في التحول الرقمي».