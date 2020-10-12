أبرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم (الإثنين) 25/02/1442هـ، في مقر الأمانة 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات التطويرية في محافظة الخبر، بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي.



ووقع المهندس فهد الجبير اتفاقية مع المهندس أحمد الموسى لإنشاء منتزه بحي الصدفة على مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، إضافة إلى اتفاقية مماثلة مع شركة جال لأنشاء حديقة بحي الكورنيش بالخبر.



واتفاقية أخرى لإنشاء ميدان الإحسان بكورنيش الخبر الشمالي مع شركة مشاريع عون للاستثمار، كما شملت الاتفاقيات كذلك اتفاقية لإعادة تأهيل دوار السلام بالخبر مع الأستاذ عبدالعزيز الخضري.



كما وقع اتفاقية مع شركة اساد للموارد البشرية يتم بموجبها زراعة وتشجير أحد الشوارع بالخبر.



وعقب توقع الاتفاقيات قدم المهندس فهد الجبير، شكره وتقديره لرجال الأعمال على مبادراتهم المجتمعية والتي تسهم في تطوير وتجميل المدن، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ليست مستغربة على أبناء المنطقة المخلصين والذين يحرصون على تقديم مثل هذه المبادرات النوعية، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي؛ كما تأتي من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، مؤكداً دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.



وأضاف: إن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها بالتعاون مع القطاع الخاص، سوف تعزز النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية،، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها هذه الاتفاقيات.



وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتولي الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص أولوية خاصة، كما أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للشراكة الفعالة والتي تقدم من خلاله خدمات ذات جودة عالية وتكرس مفهوم التعاون، خاصة أنه تقع على عاتقها مسؤولية تجاه المجتمع.



من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الخبر شهدت خلال الفترة الماضية عدداً من الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن محافظة الخبر كغيرها من المحافظات بالمملكة ستشهد العديد من المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية؛ مما يتطلب أن تكون بمستوى يتناسب مع هذا المستوى من التطور، مؤكداً أن البلدية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال إبرام الاتفاقيات التي من شأنها خدمة التنمية الوطنية.



ولفت الزايدي إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة.