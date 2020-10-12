منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الاعتماد المؤسسي للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف لمدة 24 شهراً، للتدريب في مجال الدراسات العليا الصحية.

وذكرت صحة الجوف أنه تم اعتماد 11 مقراً تدريبياً تحت مظلة الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، وهي: مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ومستشفى الولادة والأطفال بسكاكا، ومستشفى إرادة والصحة النفسية بسكاكا، ومستشفى محافظة دومة الجندل العام، ومركز الأسنان التخصصي بسكاكا، ومركز صحي الملك فهد بدومة الجندل، ومركز صحي الشرق بدومة الجندل، ومركز صحي الشمالي بسكاكا، ومركز صحي قارا بسكاكا يمكن إقامة برامج الزمالة والدراسات العليا فيها.

وأكدت صحة الجوف أن هذا الاعتماد سيُسهم في رفع كفاءة الأطباء، والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية، في المراكز التدريبية على مستوى منطقة الجوف، لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية، ما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين، مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.