أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 348 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 509 حالة تعافٍ إضافية، 25 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 339615 حالة، من بينها 8708 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 842 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 325839 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5068 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa..