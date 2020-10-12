يعقد منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة الـ20 للعام الحالي بالعاصمة الرياض 12 حلقة نقاشية، وذلك خلال المؤتمر العالمي الافتراضي الذي يقيمه في الفترة ما بين 13-17 أكتوبر الجاري.

ونظرا للأهمية البالغة للمؤتمر الذي يسبق انعقاد قمة مجموعة الـ20 بالرياض في شهر نوفمبر القادم، يقوم المنتدى بالتركيز على عدد من القضايا العالمية في إطار جدول أعمال القمة الحالية، عبر 3 محاور رئيسية تتمثل في تمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم في العيش والعمل والنجاح، وحماية الكوكب بتعزيز الجهود لحماية الموارد العالمية «تغير المناخ»، وإيجاد آفاق جديدة للاستفادة من فوائد الابتكار والتطور التقني، كما تعالج حلقات نقاش المنتدى القضايا المطروحة في أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2015، والتي تشمل عددا من القضايا منها: الفقر، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمياه، والعدالة الاجتماعية.

ويتكون المنتدى من 5 جلسات عامة، منها: جلسة افتتاحية، و5 جلسات حول جائحة فايروس كورونا المستجد، وتمكين المرأة والشباب والفئات المحتاجة، وجهود الهيئات الدينية لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ودورها في الحد من مخاطر الكوارث، ويتفرع عن هذه الجلسات العامة الخمس إلى (12) حلقة نقاش متزامنة بشكل يومي على مدى 5 أيام، تعقد ما بين الرابعة والثامنة مساء، وتبث عبر وسائل التواصل الإلكتروني، ويشارك فيها (130) من الباحثين والعلماء والمفكرين والقادة الدينيين ومسؤولي منظمات ومؤسسات وجمعيات سياسية وفكرية من مختلف أنحاء العالم، معنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تساهم بوضع إستراتيجيات لحلحلة الأزمات الدولية، وتهدف الجلسات العامة للمنتدى والحلقات النقاشية المصاحبة إلى الخروج بعدد من توصيات السياسات وتقديمها إلى قادة مجموعة الـ20، للنظر في رؤى المؤسسات والقيادات الدينية حول كيفية التعامل مع التحديات العالمية.