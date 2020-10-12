بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدكتور أحمد بن عبدالله سند اليوسف وإخوانه، في وفاة والدتهم فاطمة بنت عبدالله اليوسف، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.



وتلقى عضو مجلس إدارة مؤسسة عكاظ أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة سعودي جازيت سابقاً الدكتور أحمد اليوسف، عدداً من برقيات العزاء في وفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله يوم الإثنين الماضي.



وكان عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء، قدموا مواساتهم للدكتور من خلال برقيات واتصالات أجروها معه، كما تلقى اليوسف برقية عزاء من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة.



وعبر الدكتور أحمد اليوسف باسمه ونيابة عن أسرة اليوسف كافة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأعرب عن شكره وتقديره لكل من واساهم حضورياً أو هاتفياً أو برقياً.