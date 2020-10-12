حث مجلس الشورى وزارة الرياضة على إعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع المسارات والعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص والاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة وتحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.