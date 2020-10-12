شددت وزارة الحج والعمرة على كافة الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين، والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وتضمنت الاشتراطات أن يتم تخصيص سكن أو طابق لكل فوج من المعتمرين القادمين على نفس الرحلة، وتوفير غرف عزل تتوفر فيها اشتراطات العزل المنزلي، وخط ساخن للتواصل مع وزارة الصحة في كل سكن، وتقليل الطاقة الاستيعابية للسكن المخصص للزوار والمعتمرين إلى النصف، و ألا يزيد عدد الأفراد على 2 لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي، بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة.

وأكدت الاشتراطات أنه يجب على المسؤولين في السكن الالتزام بتطبيق «اعتمرنا» عند تفويح الزوار للخروج للصلاة أو أداء العمرة، وجدولة ذلك بناء على البيانات الواردة في التطبيق، على أن يمنع خروج المعتمرين والزوار من السكن المخصص قبل انتهاء مدة العزل المنزلي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار، وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل، ويجب على الشركات ومكاتب السياحة الالتزام بالعمل بتطبيق «اعتمرنا»، مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية (الفنادق الشقق المفروشة).

وشددت الاشتراطات على منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتوكولات المطاعم.