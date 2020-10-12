تبدأ الأحد القادم المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة المخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاه بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وذلك عبر تطبيق «اعتمرنا».وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة عضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري لـ«عكاظ»، إنه من المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية، مشيرا إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة في ما يتعلق بقدوم المعتمرين من خارج المملكة المقرر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة. وأضاف العميري: «ينتظر الجميع تحديد الدول المسموح القدوم منها»، مشيرا إلى أنه تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بنسبة لا تتجاوز 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا يتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا.