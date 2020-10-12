عرّف النظام الصحي السعودي الانفلونزا الموسمية بأنها عدوى فايروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، فيما كشفت وزارة الصحة في دليل الأمراض المعدية أن الانفلونزا تنقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفايروس أو لمس الأسطح الملوثة، وتراوح فترة الحضانة في المتوسط من يومين إلى أربعة أيام، وأوصى الدليل أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية كل عام، وأن معظم الناس ممن يصابون بالانفلونزا يتعافون دون علاج.وقال خبير سياسات الأدوية والأبحاث في المركز الوطني في الصين نائب رئيس منظمة التيقط الدوائي في الشرق الأوسط، عضو لجان الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية الدكتور ثامر مسند الشمري لــ «عكاظ»: «إن فايروسات الانفلونزا تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية؛ بعضها يصيب البشر وبعضها يصيب الحيوانات، وهي فايروس الانفلونزا (أ)، وفايروس الانفلونزا (ب): يصيبان البشر، وهما المسببان لعدوى الانفلونزا الموسمية التي تنتشر في موسم الشتاء، وفايروس الانفلونزا (سي): يصيب البشر، وهو المسبب لعدوى الانفلونزا خلال السنة، ثم فايروس الانفلونزا (د) ويصيب المواشي، ولا يمكن انتقاله إلى البشر».كما توجد أنواع فرعية من فايروس الانفلونزا (أ)، وتختلف بحسب البروتين (H أو N) الذي يغلف الفايروس، حيث يوجد 18 نوعا من البروتين H، و11 نوعا من البروتين N.وحول طرق الوقاية قال الشمري: الحرص على أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية بشكل سنوي وغسل اليدين جيدا بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات، واستخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورا، والحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم، وتجنب الأماكن المزدحمة، والعلاج عادة الراحة وشرب السوائل.