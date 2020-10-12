أكملت النيابة العامة تحقيقاتها مع محامٍ متهم باستغلال مهنة المحاماة في التوسط في رشاوى، وطلبت إحالته إلى القضاء لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقوبة عليه. وعلمت «عكاظ» أن لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل قررت إيقاف محامٍ لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة عقب سماع أقواله ودفاعه عن نفسه، وأبلغت وزارة العدل كافة المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة بالقرار.وكشفت هيئة المحامين تلقيها 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي للربع الثاني من العام الحالي 2020 أنها أحالت 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص وتمت تسوية 16 شكوى مماثلة، كما تلقت 55 طلبا لتقدير الأتعاب من محاكم وجهات مختصة. وكانت وزارة العدل أوضحت في إحصاء العام الماضي ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية. وأوضحت أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.