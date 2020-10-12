طالب عدد من المتقاعدين وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة موضوع قصر الترشح على مقاعد المجالس البلدية للدورات القادمة على المتقاعدين والمتقاعدات على أن يتم الترشيح للمتبقين من الخبرات وأصحاب المبادرات المعروفة. ويرى صلحي صالح القرشي وحزام جديع المالكي ومحمد حسن ويوسف محمد بلحمر وعدنان إبراهيم الحازمي عبر «عكاظ» أن غالبية أعضاء المجالس البلدية الحاليين موظفون ولديهم أعمال رئيسية تشغلهم عن مهمات المجالس وتحد من عطائهم، مشيرين إلى أن بعض المتقاعدين يتقاعدون في سن مبكرة بسبب بعض الظروف المختلفة ولديهم القدرة على العمل والعطاء. وأضافوا أن المتقاعدين والمتقاعدات في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية يمتلكون الخبرات المتنوعة وأضحت لديهم دراية كاملة بالعديد من القضايا مع وجود متسع كبير من الوقت لديهم للقيام بالأعمال والمهمات الموكلة على عاتقهم، خصوصا إذا كانت تتعلق بخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين، وبعضهم تولى مناصب قيادية خلال عمله الرسمي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر القيادية التي كان لها شأن في الخدمة العامة. وأبان المتقاعدون أن قصر عضوية المجالس البلدية على المتقاعدين خلال الدورات القادمة سيمكنهم من متابعة أعمال المجلس لدى الجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي في الصباح، مشيرين إلى أن هذه الميزة قد لا تتوفر لدى الأعضاء الحاليين ممن هم على رأس العمل الحكومي أو الخاص المرتبطين بدوام يومي.