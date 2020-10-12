أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن تحمّل الدولة 60% من رواتب موظفي وموظفات القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا أمر انفردت به هذه البلاد المباركة تجاه استمرار مصادر الدخل وضمان فرص العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً صندوق الموارد البشرية بأحد أهم القطاعات لما يحققه من خدمة الباحثين عن العمل، مشيراً إلى اهتمامه بإيجاد فرص العمل للشباب والشابات من خلال جعلها من أولوياته الشخصية في العمل منذ إنشاء لجنة التنسيق الوظيفي قبل ١١ عاماً التي كانت البذرة الأولى في قاعدة معلومات الباحثين عن العمل، مثمناً ما حققته حملة «داعم» بتقديم أكثر من ٥٠٠٠ خدمة من توظيف أو إرشاد مهني لخدمة قطاع التوطين.وتسلم خلال استقباله في مكتبه أمس مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة (هدف) محمد بن عبدالعزيز النهابي، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح نسخة من تقرير مبادرة «داعم»، واستعرض اللقاء مبادرة «داعم» وما احتوته من أرقام ومنجزات، التي اشتملت على خدمة 5467 مواطناً ومواطنة من أبناء المنطقة.