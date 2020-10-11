كشفت بلدية محافظة القطيف عن اعتماد مشروع تنفيذ تطوير تقاطع طريقي الخليج والرياض بتكلفة تبلغ 9.565.188 ريالا، ضمن المشاريع التطويرية لمحافظة بلدية القطيف في تسهيل الحركة المرورية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن طول المشروع كيلومتر واحد في اتجاه طريق الرياض، وكيلومتر واحد في اتجاه طريق الخليج، وهدفه فك تسهيل الحركة المرورية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء الوضع الحالي وهو دوار يخدم تقاطع طريق الرياض مع طريق الخليج والشارع المؤدي لسوق السمك، مؤكدا أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية في ساعات الذروة.

وقال المهندس الحسيني إنه سيتم إزالة الدوار واستبداله بإشارة مرورية، وعمل تطوير التقاطع في كل من طريق الرياض وطريق الخليج بحيث يكون عدد الحارات عند الإشارة خمس حارات في كل اتجاه، وهي عبارة عن 3 حارات للمتجه بشكل طولي وحارتين تخدم المتجه يسارا وللدوران، إضافة لإنشاء طريق فرعي منفصل من طريق الخليج يخدم المتجه إلى سوق السمك.

وذكر المهندس الحسيني أن بلدية محافظة القطيف أعدت خلال الفترة الماضية دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، كتوسعة الطرق بتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسية، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وقرى المحافظة، إضافة إلى تنفيذ جميع حاجاتها بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وتسهيل الحركة المرورية، موضحا أن البلدية تقف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها وعلى نسب ومستوى الإنجاز والجودة فيها، حرصاً منها على سرعة التنفيذ وفق البرنامج الزمني لكل مشروع، ضمن خطة شاملة لتغطية كامل مخططات المحافظة وتوابعها بمشروعات تطويرية وتأهيل الطرق بالسفلتة والإنارة، واعتمدت مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو السكاني بالمحافظة الذي يعد أحد العوامل التي تسبب الازدحام المروري وتخل بانسياب الحركة المرورية.