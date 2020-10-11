استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، حيث سلم لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وحمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري.



من جهة أخرى، استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، حيث سلم لولي عهد دولة الكويت رسالة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وحمّل ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.