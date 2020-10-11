أفادت جامعة طيبة من خلال تقرير أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بأن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الـ60 ألف مستخدم خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور مشهور الحرازي إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة رئيس الجامعة المكلف أ. د. سلطان العمري، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، إذ قدم أكثر من 2200 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة، ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما يضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية.

وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 14 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، إضافة إلى عدد العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية وأنواع الأجهزة المستخدمة، والتي تجاوز 70 % منها استخدام الهواتف الذكية «الجوال»، إضافة إلى المتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.

من جهته أكد رئيس الجامعة المكلف أ. د. سلطان العمري أن الجامعة حريصة على استكمال الطلاب تعليمهم والتي تسير بشكل جيد، وفق الخطط المعدة لها سواء عبر التعليم عن بعد أو حضورياً لطلبة الكليات العلمية، كما أن الجامعة أكملت خططها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية منذ وقت مبكر للطلبة والمنسوبين، وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية. وشكر العاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.