نظمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الباحة أمس ورشة عمل «معالجة خطط برامج الليسانس».وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عُمير الغامدي، أهمية بناء الخطة الدراسية أكاديمياً وفنياً وتنفيذها وفق آليات وأدوات ومفردات تحقق المخرجات النوعية، ما يعزز نجاحات العملية التعليمية، وتطلع لمجابهة التحديات المترتبة على التعليم عن بُعد بالشراكات الفاعلة بين عمادة القبول والعمادات المساندة، ومنها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتطوير مقررات الخطط الدراسية ومعالجتها بما يحقق المرونة والكفاءة في إيصال المعلومات للطلاب والطالبات وتعزيز المهارات والقدرات بما يتواءم مع تحولات المملكة نحو الحوكمة والرقمية.وعرض وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور علي القرني مراحل الخطة التنفيذية والجدول الزمني لكل مرحلة والنماذج المصممة وكيفية استكمالها، فيما استعرض مهندس الدعم (بانر) أحمد الكيلاني الدليل الخاص بمعالجة الخطط الدراسية.