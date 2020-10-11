فعّلت «صحة الرياض» العيادة المتنقلة لفحص الجلاكوما واعتلال الشبكية السكري، وذلك في محافظات المنطقة، حيث تمت إقامة عيادة في مستشفى القويعية، بمشاركة أطباء استشاريي عيون من صحة الرياض بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، وكذلك عيادة في مستشفى شقراء العام بطاقم طبي من استشاريي عيون بصحة الرياض، لافتة إلى أنه سوف تستأنف بإذن الله هذه الخطوة في مستشفى عفيف العام والزلفي والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بسبب فايروس كورونا.



وأضافت صحة الرياض أنه تم توفير المستلزمات الطبية، واستقطاب الكوادر الصحية المؤهلة في عيادات العيون لتعزيز التكامل بين المستشفيات بهدف خدمة المجتمع، حيث تم تحديد أجهزة الكاميرا الرقمية لفحص قاع العين (جهاز تصوير الشبكية) المتوافرة في مستشفيات خارج الرياض، والاستفادة منها في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، إضافةً إلى إنشاء وحدة عيون بأجهزة متكاملة في كل من مستشفى الملك خالد في الخرج، ومستشفى الملك خالد في المجمعة، ومستشفى القويعية العام، وكذلك توفير جهاز الأشعة المقطعية للعين في مستشفى الدوادمي، وجهاز الفاكو لجراحات الماء الأبيض في مستشفى حريملاء العام.