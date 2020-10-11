أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 323 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 593 حالة تعافٍ إضافية، 25 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 339267 حالة، من بينها 8894 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 826 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 325330 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5043 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 339267 حالة، من بينها 8894 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 826 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 325330 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5043 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.