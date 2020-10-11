تمكن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من تقديم خدماته لـ 253.502 مستفيد خلال العام الماضي 1441هـ. وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور أحمد غيث المحمادي، أن حالات الولادة، تنوعت بين 5.883 ولادة طبيعية، و3.037 ولادة قيصرية، وقد بلغ عدد المراجعين للطوارئ 122.433 كما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 113.394 مراجعاً. وفي سياق متصل تعددت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى أنواع عدة؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة 5.953 عملية، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة 1.985عملية.



وأكد «المحمادي» حرص ولادة مكة على الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفايروس كورونا الجديد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية والتوعوية وفق خطط وإستراتيجيات مدروسة.