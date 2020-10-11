انتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ندرة الكفاءات المتخصصة في المجال الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتساءلت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ. عن مستوى التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والقطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجهها في الحصول على البيانات، إضافة إلى معالجة الازدواجية في التخطيط بينها وتلك القطاعات، وتداخل عمل الوزارة مع عمل الوزارات الأخرى.واطلعت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل على مدى تأثير جائحة كورونا على برامج ومشروعات التحول الوطني والبرامج التنفيذية للرؤية، ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقييم أثر السياسات الاقتصادية. وشارك في الجلسة المنعقدة أمس عن بُعد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. وناقش الاجتماع مضامين تقرير الوزارة، وطرح أعضاء اللجنة عدداً من الأفكار والرؤى حول معالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة.