واصلت الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة تقديم مبادراتها ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان«كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» عبر منصة «مبادرتي»، وشاركت شرطة المنطقة بمبادرة «الشرطة الذكية»، والتي يتم من خلالها تقديم خدماتها المختلفة بصورة آلية عبر منصة إلكترونية تسمح باستبدال الإجراءات والمعاملات الورقية بالإلكترونية.وتُمكن المبادرة التحقق من هوية الأشخاص ميدانياً عبر استخدام أجهزة ذكية واستقبال واستكمال إجراءات البلاغ مروراً بسماع أقوال المدعي أو المدعى عليه وصولاً إلى الربط الإلكتروني بين المنصة وعدد مختلف من الجهات الحكومية، منها إمارة منطقة مكة المكرمة، والمرجع متمثلاً في الأمن العام.ويجري العمل في المنصة الإلكترونية على الربط مع المختصين بالنيابة العامة بالمنطقة وصولاً للربط مع بقية الجهات الخدمية التي تتقاطع أعمالها مع أعمال الشرطة، إذ يتمكن الشخص الذي تمنح له الصلاحية في هذه الجهات من الاطلاع على إجراءات المعاملة بمراكز الشرطة.وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراء المواطن والمقيم والزائر لتقديم ومتابعة بلاغاتهم إلكترونياً، تمكين رجال الضبط الميداني من التحقق السريع من هوية الأشخاص الذين يتم استيقافهم، توفير الوقت والجهد والمال للقطاع الشرطي والجهات المتعاملة معها، التواصل بين الجهات الشرطية وبقية الجهات التي تتطلب مهامها الحصول على المعلومات الشرطية، دمج عدد مختلف من الأنظمة مع بعضها البعض لتيسير وتطوير آلية العمل، سرعة الحصول على المعلومة مع الجهات التنفيذية في مراكز الشرط، زيادة الإحساس بالمسؤولية لدى العاملين في الجهات التنفيذية بشكل غير مباشر، تعزيز الإحساس بالارتياط المباشر بالجهات الرقابية والإشرافية، التدريب والتطوير غير المباشر عبر الاستفادة من الخبرات المختلفة من خلال مقارنة الإجراءات بين المراكز والأقسام المختلفة وتبني أفضلها وأكثرها تمیزاً.وتكمن أهمية المبادرة في مواكبة التطور الذي تمر به المملكة عبر تطبيق البرنامج لجودة الحياة كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، لتطوير جودة الخدمة المقدمة من قبل منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة، وتطوير قدرات منسوبي شرطة المنطقة.يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في دورته الحالية يستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها في العالم الرقمي لبناء السلوك الرقمي الصحيح وتنمية الخدمات الإلكترونية وزيادة فاعلية التواصل الرقمي في المنطقة.ووضع الملتقى في دورته ركائز إستراتيجية عدة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز «مكة الذكية»، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة بالإضافة لأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونيا.