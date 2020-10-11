أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 405 حالات مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 338944 حالة، بينها 9189 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و842 حالة حرجة، كما تم تسجيل 455 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 324737 حالة.أوضحت أن الحالات الجديدة المسجلة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5018 حالة، بإضافة 22 حالة وفاة جديدة.وأجرت وزارة الصحة 46189 فحصا مخبريا جديدا، داعيةً إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» الموجودة في كافة المناطق.وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد،، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم (مركز 937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.