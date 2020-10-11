رصد فريق الزائر السري تدنياً في مستويات الأداء في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالطائف، وتنوعت الملاحظات التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لتصحيح الأوضاع. ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن أبرز الملاحظات التي رصدها الفريق احتوت على عدم تطبيق معايير السلامة العامة في معظم المراكز الصحية مثل مخارج الطوارئ، والطفايات، وتدني مستوى صيانة عربات نقل المرضى في بعض المراكز وعدم توفرها في مراكز أخرى، وعدم تطبيق معايير السلامة فيما يخص مداخل المعاقين في معظم المراكز. إلى جانب عدم توفر دورات مياه مناسبة للمعاقين في معظم المراكز، وعدم تطبيق معايير احتياطات مكافحة العدوى فيما يخص توفر الجل وحاويات النفايات الطبية، وعدم توفر لوحات ارشادية مناسبة في معظم المراكز، مع وجود حواجز غير مناسبة في نطاق الخدمة في معظم المراكز.