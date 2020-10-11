تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية استحداث مراكز توفر الخدمات والتسهيلات للمنشآت التي تقدم خدمات للمدن. وقالت في خطاب لمجلس الغرف السعودية: إنها تعتزم التعاون مع منشآت القطاع لاستحداث مراكز توفر الخدمات والتسهيلات لاحتياج القطاعات التي تقدم خدمات للمدن، مثل «التشييد والبناء، التشغيل والصيانة، النظافة، أعمال المياه والصرف الصحي، تشجير الحدائق، أعمال الطرق وغيرها».مؤكدة، أن إدارة وتشغيل المراكز تمثل فرصة استثمارية للشركات الراغبة في المشاركة من القطاع الخاص، داعية، الشركات والمؤسسات المطابقة للشروط والمواصفات إلى طلب التأهيل.وقال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف عدنان السادة: إن توفير فرص استثمارية للشركات الخاصة مثل التشييد والبناء، وتشغيل المرافق وصيانتها، إضافة إلى أعمال المياه والصرف الصحي والتشجير، سيخلق منافسة بين المستثمرين لتقديم الأفضل من خلال عقود يتحقق فيها للمواطن الجودة والاستمرارية.