أكد مدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، وقوف فريق من الهيئة على عمليات حرق النفايات الصناعية بطريقة بدائية وعشوائية في أحياء غربي محافظة القطيف، مشيرا إلى رصد العديد من المخالفات المضرة بالبيئة في الموقع.وأوضح لـ«عكاظ» أن الهيئة سترفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الأطراف الممارسة لعمليات الحرق العشوائي، التي تتمثل في فرض الغرامات المالية وإحالة الملف للجهات ذات الاختصاص، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في استخدام الأراضي غير المخصصة لعمليات الحرق، وممارسة الحرق العشوائي غير المرخص، فضلا عن رصد ممارسات لتلويث البيئة.وذكر أن تحديد قيمة الغرامات المالية على الأطراف المخالفة مرهون بتقدير اللجنة المالية بالهيئة وفقا لحجم المخالفات المرصودة، وسيتم تحصيل الغرامات المالية بعد اعتمادها من اللجنة المالية بشكل مباشر.وجاء تحرك هيئة الأرصاد وحماية البيئة بعد شكاوى أهالي أحياء غربي محافظة القطيف الواقعة بالقرب من مدينة الأمير نايف الرياضية من انبعاث كثيف للأدخنة في أوقات المساء بشكل متكرر نتيجة عمليات الحرق العشوائي لبعض المخلفات والنفايات الصناعية من قبل عمالة مجهولة، الأمر الذي يشكل ضررا بالبيئة.وأكدت بلدية محافظة القطيف القيام بجولات ميدانية لإقفال الأحواش المخالفة التي تمارس حرق الكابلات النحاسية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات وبالأخص الأحواش التي تفتعل الحرائق.