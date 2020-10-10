نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، اليوم بالرياض، حفل إعلان نتائج «تحدي أبشر» الذي أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، وشركة علم.

وبدأ الحفل بكلمة نائب وزير الداخلية، نقل خلالها شكر وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين والمشاركات على ما قدموه من أفكار في خدمة العمل الأمني، وشكر القائمين على إنجاح «تحدي أبشر»، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية على فتح قنوات التواصل مع الفئات المبدعة من شباب وشابات الوطن.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي وفتح المجال للجميع في تطوير منظومة الخدمات المقدمة على منصة أبشر، مبينا أن الأعداد الكبيرة التي تقدمت بأفكارها مصدر اعتزاز وفخر وتعزز الثقة في أبناء الوطن.

وشكر في نهاية الكلمة الفائزين، مباركاً لهم تحكيم أفكارهم وفوزها بالتحدي، متمنياً لهم التوفيق.

تلا ذلك تكريم الشركاء الذين ساهموا في نجاح «تحدي أبشر»، ثم أعلنت النتيجة العامة بتكريم الأوائل الثلاثة في كل من مسار الخدمات القائمة والخدمات الجديدة.

وحصل المركز الأول في كل مسار على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف ريال، والمركز الثاني من كل مسار على 50 ألف ريال، والمركز الثالث من كل مسار على 20 ألف ريال.

وستكون جميع الأفكار الـ20 التي وصلت للمرحلة النهائية، محل التطوير في واحة أبشر وسيعمل أصحابها على تطويرها مع منسوبي «أبشر» لتتم الاستفادة منها.

حضر حفل الإعلان مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.