كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توظيف 1735 مواطناً في المصانع السعودية، والترخيص لـ98 مصنعا جديدا في سبتمبر.وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري عن أهم المؤشرات والأرقام الصناعية في سبتمبر 2020، أن إجمالي العاملين في القطاع ارتفع بـ1102 عامل بعد خروج 633 وافدا، ودخول 1735 مواطنا في القطاع.ورخصت الوزارة لـ98 مصنعاً جديداً خلال سبتمبر بحجم استثمار بلغ 8.7 مليار ريال، وبدأ 53 مصنعا الإنتاج الفعلي خلال الشهر، فيما قُدر عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة بـ3719 عاملا.وبينت الوزارة أن مصانع مواد البناء تصدرت المنشآت الصناعية بـ1919 مصنعا، تلتها مصانع صناعة المعادن بـ1607 مصانع، ثم مصانع الأغذية بـ1304 مصانع.