أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 405 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 455 حالة تعافٍ إضافية، 22 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 338944 حالة، من بينها 9189 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 842 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 324737 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5018 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 338944 حالة، من بينها 9189 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 842 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 324737 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5018 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.