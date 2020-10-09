تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية (قسم علم النفس) بالتعاون مع جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة يوم (الأحد) الندوة العلمية لليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار (الصحة النفسية للجميع)، وستعقد الندوة «عن بعد» عبر برنامج الزوم من الساعة 7 مساء وحتى 9 مساءً فيما ستكون الدعوة عامة للجنسين.

يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد القحطاني للحديث عن الصحة النفسية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، والدكتور أحمد الزيداني عن الصحة النفسية في الأزمات والتغيرات الكبرى، والأستاذ جزاء المطيري عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الصحة النفسية، والدكتورة خديجة آل معدي عن الصحة النفسية للمرأة، والدكتور جبران يحيى عن الصحة النفسية للأطفال والشباب.

الجدير ذكره أن تفعيل مثل هذه الأيام العالمية هو أسلوب للتعريف بأهمية الصحة النفسية والمختصّين فيها والحاجة لهم، كما تهدف مثل هذه الندوات إلى أهمية رفع وعي المجتمع السعودي.