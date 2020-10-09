بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، اليوم حملة «لتبقى نظيفة»، وذلك أمام مركز الواديين بحضور مسؤولين من وزارتي السياحة والموارد البشرية، ورئيسي مركز وبلدية الواديين، و100 شخص متطوع، من الجنسين. واتجه الفريق التطوعي إلى منتزه الحبلة السياحي، كمرحلة ثالثة ونهائية بعد منتزه السودة، ومحافظة النماص خلال اليومين الماضيين. وقال محافظ أحد رفيدة: إن الحملة تأتي لتعزيز الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المقدرات الوطنية، والانسجام مع ما نصت عليه لائحة الذوق العام من ضرورة الحفاظ على المكتسبات العامة وعدم الجور عليها أو رمي المخلفات في غير أماكنها. وأضاف، مثل هذه المبادرات تأتي أيضاً لبناء الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على المواقع السياحية والمتنزهات، والاهتمام بتركها نظيفة، مشيراً إلى أن من المأمول أن تحقق هذه الحملة التي بادرت بها وزارة السياحة أهدافها المتمثلة في زيادة السلوك الإيجابي لدى زوار المواقع السياحية سواءً من أبناء المنطقة أو من السياح القادمين من مختلف المناطق.