ضبط قسم الرقابة بالوحدة النسائية ببلدية محافظة الخرج خلال الحملات التفتيشية اليومية على المولات النسائية المغلقة خلال الشهر الجاري عدد 2474 من المنتجات الممنوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواد منتهية الصلاحية،غير الصالحة للاستخدام، ويأتي ذلك جزءاً من المخالفات التي تحرص البلدية على ضبطها والحد منها كالعمل دون ترخيص مزاولة النشاط وممارسة العمل دون حمل الشهادة الصحية.



كما طبق بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى وفق لائحة الجزاءات والغرامات.



وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1. ‫