أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الفحص عن طريق جهاز الماموجرام يساعد في الكشف المبكر عن وجود سرطان الثدي.

وجهاز الماموجرام هو جهاز أشعة X-Ray للثدي يستخدم عادةً للبحث عن أي تغير يحدث في أنسجة الثدي، ويصدر جرعة إشعاعية قليلة وآمنة وهو خطوة مهمة للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي ورفع نسبة العلاج.

كما أشارت «الغذاء والدواء» بأنه لضمان نتائج دقيقة وصحيحة، ينصح بعدم استخدام مزيلات العرق في يوم الفحص لاحتوائها على جزئيات من الألمونيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء والتي قد تسبب تشخيصاً خاطئاً.

كما نصحت «الغذاء والدواء» بتأجيل فحص سرطان الثدي إلى بعد فترة الرضاعة الطبيعية؛ لأن تواجد الحليب في غدد الثدي يسبب صعوبة في التقييم مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ.