أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 407 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 513 حالة تعافٍ إضافية، 24 حالة وفاة جديدة. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 338539 حالة، من بينها 9261 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 859 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 324282 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4996 حالة وفاة. ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa