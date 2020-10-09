طلبت وزارة الحج والعمرة من ملاك الفنادق والوحدات السكنية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة سرعة تحديث البيانات الخاصة بالفنادق والمفوضين من خلال النظام الآلي للعمرة. وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة والمشرف العام على المحرك السعودي للحجز المركزي عبدالرحمن بن فهد شمس خلال تعميم أطلعت عليه «عكاظ» أن هذا الإجراء جاء بناءً على الأمر السامي القاضي بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، الذي حدد بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة في المرحلة الثالثة اعتباراً من منتصف شهر ربيع الأول القادم الموافق للأول من شهر نوفمبر وفي ضوء الاستعدادات التي تعمل عليها الوزارة للتحقق من جاهزية مقدمي الخدمات وتمكينهم من استقبال طلبات الحجوزات وتنفيذها من خلال المحرك السعودي للحجز المركزي.

وأكد شمس ضرورة تقديم المستندات التالية سارية الصلاحية، وهي:



ترخيص وزارة السياحة، وتصريح الدفاع المدني، والسجل التجاري، وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، وبيانات الحساب البنكي (الآيبان) الخاص بالمنشأة وفق النموذج المعتمد من البنك، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، والهوية الوطنية للمالك أو المفوض الرئيسي، ووكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمفوض الرئيسي.