صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً، بعد تقييم وضع الدراسة عن بُعد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهت إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد، وذلك تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفايروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بُعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بُعد، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بُعد في المملكة.



وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام، داعية لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات بالنجاح والتوفيق، وللجميع السلامة من أي مكروه.