رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، بتسجيل واحة الأحساء «أكبر واحة نخيل في العالم»، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ونوه أمير الشرقية بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية، والدعم السخي، الذي عزز مكانة الأحساء باعتبارها ملتقى للثقافات والحضارة، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم، مثمناً جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لافتاً إلى أن هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده وزير الثقافة، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة -يحفظها الله- التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها، وحماية المواقع التراثية، باعتبارها ثروة وطنية، تبقى للأجيال، وشاهدا من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مر الزمن.

مشيراً إلى أن هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.

من جهته رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، بتسجيل واحة الأحساء «أكبر واحة نخيل في العالم»، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمن نائب أمير الشرقية ما قدمته القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لتنمية وتطوير واحة الأحساء، وتعزيز البنية التحتية في الواحة، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسية للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتماماً بالغاً، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة، مشيداً بجهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في حماية الكنوز التراثية في المملكة، ونقلها إلى النطاق العالمي، والتعريف بها، مشيراً نائب أمير الشرقية إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها، بالإضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

مؤكداً على تقدير جهود كافة العاملين على تسجيل الواحة، وإنجاز المشروعات التنموية فيها، لافتاً إلى أن كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي وكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-.