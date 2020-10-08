استقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أصغر مؤلفة وروائية في العالم الطالبة ريتاج الحازمي ظهر أمس (الأربعاء) في مكتبه بالدمام، وتسلم نسختين من مؤلفاتها الحديثة باللغة الإنجليزية.



وقال الشلعان إن إدارة التعليم بالمنطقة ستقدم كل الدعم والمساندة للطالبة ريتاج وغيرها من ذوي المواهب، مؤكداً أن الإمكانات المتاحة ستستهم في صقل المواهب وتعزز من فرص الإبداع للأجيال القادمة لتمكينهم من تحقيق النجاحات في المستقبل القريب، مؤكداً أن دعم الموهوب وتدعيم الموهبة أحد البرامج التي تعمل عليها وزارة التعليم، منوهاً بضرورة اكتشاف المواهب من جهة ومن جهة أخرى تدريب الموهوب على مواجهة التحديات وتطويع الصعاب، مبيناً أن وضع الأهداف المرحلية والعليا ذات أهمية بالغة للاستفادة من الموهبة.



ودعا الشلعان الطالبة إلى استعراض تجربتها لزميلاتها في المدارس ونقل خبراتها في التأليف من الفكرة إلى التنفيذ لتكون أنموذجاً ملهماً لمن هم في مراحل مبكرة من العمر لتحفيز المبدعين والموهوبين. مشيداً بطلاب وطالبات المنطقة الشرقية الذين يحققون المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية.



من جهتها، قالت الطالبة ريتاج الحازمي إنها بدأت التأليف في المرحلة الأولى منذ بلوغها سن السادسة برواية أولى باللغة الإنجليزية ساهمت في تقدمها في عالم التأليف تبعتها رواية أخرى طبعت ودشنت الروايات في معرض الكتاب 2019 بالرياض.



وأضافت الحازمي أنها تكتب روايتين أخريين جديدتين وثالثة مخصصة للأطفال بعد أن سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مؤلفة في العالم وعمرها لم يتجاوز 11 ربيعاً وساهمت في تدريب عدد 25 طالبة في المنطقة الشرقية لمدة شهر ونصف على فنون الكتابة والتأليف وقدمت شكرها لكل من ساندها في إدارة تعليم الشرقية ومعلماتها في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية.