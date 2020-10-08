أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في عسير محمد الشهري، أن فرق الهلال الأحمر باشرت حادثتين منفصلتين في عقبة ضلع ومحافظة ظهران الجنوب ونتج عنهما، حالة وفاة و16 إصابة. وقال، وقعت الحادثة الأولى على طريق عقبة ضلع ونتج عنها 4 إصابات، منها 3 حالات خطيرة، ونقلت الفرق الإسعافية جميع الإصابات لمستشفى عسير المركزي، بينما الحادثة الثانية وقعت في محافظة ظهران الجنوب ونتج عنها 13حالة، وتم توجيه 5 فرق إسعافية، ونقلت منها 5 حالات لمستشفى ظهران الجنوب. وأضاف، من بين هذه الحالات، حالة وفاة نُقلت عن طريق الشرشورة و7 حالات نُقلت عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.