بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.