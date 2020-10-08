أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة عددا من المحلات والمطاعم ورصدت بعض المخالفات خلال الجولات الرقابية المسائية التي قامت بها على العديد من المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن الجولات تهدف إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا. وأضاف أن صحة البيئة بالبلدية قامت خلال أسبوع بـ56 زيارة تفتيشية أسفرت عن ضبط 10 مخالفات وإغلاق 6 محلات ومطاعم، إضافة إلى مصادرة 20 كيلوغراما و13 لتراً من المواد غير الصالحة للاستهلاك.