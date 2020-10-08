كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فريقا نسائيا متكاملا في جميع المواقيت ومرافقها بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل على تقديم الخدمة والإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال لممثلات الشركات الوطنية المعنية بصيانة ونظافة وتعقيم المواقيت ومساجدها، تزامنا مع عودة العمرة تدريجاً إنفاذاً للأمر السامي الكريم، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات.

من جانبها، أوضحت ابتسام حميد السلمي مديرة القسم النسائي بفرع منطقة مكة المكرمة أن الفرع يشرف على أغلب المواقيت التي تخدم المعتمرين، حيث كلف الفرع بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أكثر من 100 مراقبة ومشرفة يعملن بنظام الورديات وعلى مدار الساعة للإشراف على مقدمات الخدمات في المواقيت من منسوبات الشركات الوطنية وفق البروتوكولات الصحية لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.