بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت بمناسبة اختيارية وليا للعهد.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة اختيار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ أمير الكويت لسموكم ولياً للعهد في الكويت الشقيقة، أن نبعث لكم تهنئتنا البالغة وأطيب تمنياتنا الأخوية بموفور الصحة والسعادة، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد، ولشعب الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيارية ولياً للعهد.

وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة اختيار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ أمير الكويت ـ لسموكم ولياً للعهد في الكويت الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات الأخوية، متمنياً لكم التوفيق والعون لخدمة بلدكم وشعبكم الشقيق وتحقيق ما يتطلع إليه من الآمال والأهداف الخيرة، متطلعاً إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في ظل الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا وتزداد رسوخاً ومتانة لما فيه خير البلدين الشقيقين، داعياً الله تعالى أن يحفظ للكويت أمنها ورخاءها».