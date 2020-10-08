اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الاشتراطات البلدية المحدثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية. وتضمنت لائحة محال الخياطة السماح لها بإضافة (6) أنشطة تشمل البيع بالتجزئة للمنسوجات والبيع بالتجزئة للكماليات ومستلزمات الخياطة والحياكة والتطريز والجاكار والكوفي شوب بمساحة تتراوح ما بين (8 - 20) مترا مربعا، إضافة إلى تصريح خدمة المنازل.وشملت لائحة مغاسل الملابس تفصيلا حول العلامة واللوحة الخارجية حسب الهوية العمرانية، وفي حال عدم وجودها الالتزام بمقاسات محددة، كما تم تحديد اشتراطات لتحسين الواجهة مثل: أن يكون مدخل المحل مصنوعا من الزجاج الشفاف (السيك وريت) وإيجاد ممر أو منزلق لذوي الاحتياجات الخاصة، وللتسهيل على المستثمرين تم تصنيف المغاسل إلى ستة أنواع: الملابس والمفروشات، ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات، مغاسل الملابس المركزية، محال استلام وتسليم الملابس والمفروشات ومغاسل الخدمة الذاتية للملابس مع منح حرية أكبر للمستثمر في تفاصيل الديكورات الداخلية بما لا يخل بالاشتراطات الصحية. وبينت الوزارة أن لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط محال الخياطة ستسهم في تحسين المشهد الحضري؛ إذ تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية، وفي حال أن العاملين من الرجال والعميلات من النساء يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات بمساحة لا تقل عن مترين مربعين وتوفير كرسي انتظار واحد على الأقل مع السماح بأن يكون المحل ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، علاوة على تمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع أنشطتهن داخل النطاق العمراني للمدينة، وتم تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 متراً مربعاً وبحد أعلى 200 متر مربع، وفي حال وجود رولات الأقمشة بالمحل فيتم استخدام أدراج أو أرفف خاصة بها، ويسمح بوضع (خزائن) بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، إضافة إلى السماح بتوفير أرفف في منطقة العرض لا يزيد ارتفاعها عن مترين شاملا السلع المعروضة. وفي ما يتعلق بشروط بيع قطع الغيار تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية وأن يقتصر محتوى اللوحة على الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل والشعار وأن تكون اللوحة من الأحرف البارزة، ووضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل وتوفير أرفف مناسبة للسلع على أن يكون ارتفاع الأرفف في منطقة العرض لا يزيد على مترين شاملاً السلع المعروضة وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة، وتعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة حيث لا توجد في اللائحة السابقة اشتراطات دقيقة بينما تضمنت المحدثة تفصيل الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً. وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة.