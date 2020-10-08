تفاعلت الجهات الحكومية مع حلقات نقاش «صناعة المبادرات الرقمية»، لتبادل المعارف والخبرات ومشاركة القطاعات المختلفة أفكارهم وآراءهم حول تحقيق رؤية الملتقى ورسالته وخططه التنفيذية، وذلك لتعظيم أثر الملتقى وزيادة تحقيقه لمقاييس الأداء، والمستهدفات الإستراتيجية، إذ انتهت بصياغة مقترحات مبادرات في ستة مسارات في الصحة، التعليم، الثقافة والإعلام، القيم والخدمات، الخدمات، والحج والعمرة.وبدأ ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» استقبال المبادرات المؤسسية من الجهات الحكومية والخاصة، عبر بوابة «مبادرتي» الإلكترونية.وكانت وزارة الحج والعمرة من أولى المشاركين في الملتقى لهذا العام، بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تُعد أحد نواتج مبادرات رؤية 2030.وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إن وزارة الحج تُساهم في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، بتطبيق ومبادرة البطاقة الذكية لتكون نموذجاً ناجحاً لتطبيق التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن.وكشف أنه سيتم تفعيل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن تم البدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة قرابة 50 ألف بطاقة تم توزيعها لمجموعة من الحجاج لدراسة التجربة.وأفاد بأن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الأساسية والمالية للحاج، كما تُسهل البطاقة على وزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضح أن البطاقة الذكية سيتم إدارتها من خلال مركز موحد للتحكم بجميع الخدمات، وسيشارك فيه كل القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، مضيفاً أن منظومة الحج والعمرة عبارة عن نسيج متكامل تتعاون فيه جميع قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.من جانب آخر، بادرت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمشاركة في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الجديد من خلال منصة نظام «أمن» التي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، إذ تربط إمارة منطقة مكة المكرمة بشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري.