وقف مدير صحة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير على جاهزية الخدمات الصحية بالمنطقة المركزية، ورافقه خلال الجولة مدير إدارة الحج بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادات الصحة.وأوضح مطير أن الجولة شملت متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبيناً أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت، والمنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عال من الجاهزية، لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة؛ تأهباً للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فايروس كورونا؛ وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة، وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي.