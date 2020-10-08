تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء) من وزير الصحة، شهادة اعتماد الطائف كمدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، بحضور محافظ الطائف وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ «عكاظ»، أن الطائف واحدة من أوائل مدن المملكة في الانضمام لبرنامج المدن الصحية في وزارة الصحة، وتضافرت جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بمحافظة الطائف وبمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع لتحقيق معايير المنظمة والتي تتوافق مع أهداف رؤية (2030)، مضيفاً أن مفهوم المدن الصحية ينطلق بأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى الذي يخدم الصحة ويعززه، ما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، إضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها، مشيراً إلى أن العمل في مدينة الطائف تم تطبيقه وفق معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية في 45 حياً وبعدد سكاني يتجاوز 1.2 مليون نسمة.