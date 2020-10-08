أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري لـ«عكاظ» أن الديوان حريص على أن يكون شريكاً يؤصل شراكته الحقيقية مع الجهات المشمولة به، لافتاً إلى أن هويتهم الجديدة فيها رمز التكامل. وأبدى سعادته بتعاون الجهات الحكومية مع الديوان ووصفها بالمميزة، وقال: «دشنا هويتنا الجديدة تزامناً مع صدور المرسوم الملكي بإقرار عدد من التعديلات على نظام الديوان الذي منح الاستقلال المالي والإداري وأصبح مرتبطاً مباشرة بخادم الحرمين الشريفين. ونحن نسعد أن الديوان في كل مظاهر عمله يجد التعاون الكبير من الجهات المشمولة بالرقابة، والتعاون على النطاق المهني والمراجعة المالية والالتزام».وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز افتتح مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري. وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي إن الجميع يعلم أن ديوان المحاسبة العامة من أهم الجهات الحكومية التي تساعد على تنمية البلاد والحفاظ على مكتسباتها، وهذا الأمر حرص عليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والقرارات الأخيرة التي ظهرت بالتنظيم والتطوير بدأت تعطي ثمارها، ونتمنى أن يكون المبنى معززاً لتنمية البلاد، وبلادنا دائما بعز وهي تشهد تنمية وتطورأ.من جانبه، أوضح مدير الفرع عادل بن إبراهيم عشماوي أن تكلفة إنشاء مبنى الفرع الجديد بلغت 18.660.000 ريال بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 6500 متر مربع، ويقع على طريق الملك خالد. وأشار إلى أن المبنى مكون من ٤ أدوار، ويضم عدداً من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهماته الموكلة إليه والأعمال المنوطة به وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.