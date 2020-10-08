أطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير وعدد من مسؤولي الصحة، أمس (الأربعاء)، عددا من المشاريع الصحية و التطويرية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة.واطّلع الأمير مشعل على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن والوزير مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، إضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.واستمع محافظ جدة لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية وتطوير 14 مركزا صحيا بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.وبلغت قيمة المشاريع 32.317.966 ريالا.وبارك الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير المشاريع، مشيرا إلى أن الأطفال فئة غالية يحتاجون لرعاية وعناية خاصة، مؤكدا المضي في خدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتدادا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للرعاية الصحية في المملكة، مضيفا أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع القادمة سترى النور قريبا وستخدم المواطنين.من جانبه، أعرب وزير الصحة عن شكره للأمير مشعل بن ماجد على حضوره افتتاح تلك المشاريع التي ستحقق الأهداف المنشودة.